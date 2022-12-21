فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

44 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

شخصيات: تقصير الشعوب تجاه الأقصى أخطر عليه من الاحتلال

تعرف على النادي الذي يتفاوض معه سفيان مرابط

"حماس" تنعى "حارس ميراث الأجداد" في الخليل

سبب فسخ إشبيلية عقد اللاعب إيسكو

قريع يهاجم عباس: بعض الشخصيات الفلسطينية مارست الاغتيال السياسي ضد "أبو عمار"

شباب رفح يفتقد نجمه أمام اتحاد خانيونس

"عرين الأسود" تبلغ عن نشاط أمني لمقاتليها في نابلس

مبلغ ضخم لشراء "بشت" التتويج من ميسي!

قاتلٌ صامتٌ.. ما هو غاز "الفوسفين" الذي أودى بحياة طفلين في بيت ساحور؟

حكيمي يفاجئ باريس سان جيرمان بعد انتهاء كأس العالم

21 ديسمبر 2022 . الساعة 22:32 بتوقيت القدس
...
حكيمي يفاجئ باريس سان جيرمان بعد انتهاء كأس العالم

يوكان كيليان مبابي أول المنضمين إلى تدريبات باريس سان جيرمان رغم خوضه، يوم الأحد الماضي، نهائي مونديال قطر 2022 مع المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين، وسرعان ما لحق به حكيمي الذي حقق انجازاً تاريخياً مع المنتخب المغربي بالوصول إلى نصف النهائي.

وسبق لحكيمي التواجد في العاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء، للاحتفال مع الجماهير بإنجاز المركز الرابع في مونديال قطر، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على مبابي الذي تواجد في العاصمة الفرنسية باريس لتحية الجماهير بعد الحصول على الوصافة.

وكان من المتوقع أن يحظى حكيمي ومبابي براحة تصل إلى 10 أيام كاملة، لكن الثنائي فضل العودة سريعاً إلى تدريبات باريس سان جيرمان تحضيراً لاستئناف المنافسات.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة ستراسبورغ الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع 16 من الدوري الفرنسي الذي يتصدر فيه زملاء حكيمي ومبابي الترتيب برصيد 41 نقطة

المصدر / وكالات
إعلان القدس نص إعلان القدس نص
#الدوري الفرنسي #باريس سان جرمان #اشرف حكيمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة