حكيمي يفاجئ باريس سان جيرمان بعد انتهاء كأس العالم

يوكان كيليان مبابي أول المنضمين إلى تدريبات باريس سان جيرمان رغم خوضه، يوم الأحد الماضي، نهائي مونديال قطر 2022 مع المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين، وسرعان ما لحق به حكيمي الذي حقق انجازاً تاريخياً مع المنتخب المغربي بالوصول إلى نصف النهائي.

وسبق لحكيمي التواجد في العاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء، للاحتفال مع الجماهير بإنجاز المركز الرابع في مونديال قطر، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على مبابي الذي تواجد في العاصمة الفرنسية باريس لتحية الجماهير بعد الحصول على الوصافة.

وكان من المتوقع أن يحظى حكيمي ومبابي براحة تصل إلى 10 أيام كاملة، لكن الثنائي فضل العودة سريعاً إلى تدريبات باريس سان جيرمان تحضيراً لاستئناف المنافسات.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة ستراسبورغ الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع 16 من الدوري الفرنسي الذي يتصدر فيه زملاء حكيمي ومبابي الترتيب برصيد 41 نقطة

المصدر / وكالات