تعرف على النادي الذي يتفاوض معه سفيان مرابط

أكد الدولي المغربي السابق نور الدين أمرابط وجود مفاوضات بين توتنهام الإنجليزي وشقيقه النجم الحالي لمنتخب "أسود الأطلس" ونادي فيورنتينا الإيطالي، سفيان أمرابط، دون التطرق إلى تفاصيل العرض المُقدَم.

وكان أمرابط أحد مفاتيح تألق المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الأخيرة قطر 2022، حيث أسهم بمستواه الرائع في إنهاء منتخب "الأسود" مونديال قطر في المركز الرابع، كأفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ البطولة.

وقال نور الدين أمرابط، في تصريحات نقلها موقع "fiorentinanews": "أنا فخور جدًا بما فعله سفيان.. فعندما تلعب بشكل جيد في مثل هذه المنافسة، وفي مباريات ضد فرق مثل كرواتيا وبلجيكا وكندا، فإن ذلك يمنحك معنى آخر".

وأضاف نور الدين قائلاً: "أعتقد بأن الأندية الأوروبية الكبيرة التي كانت نائمة قد استيقظت الآن في يناير/ كانون الثاني.. وقد أجرى سفيان نفسه بالفعل محادثات مع توتنهام هوتسبير، ولكن لم يكن هناك اتفاق بشأن المبلغ الذي يجب دفعه إلى فيورنتينا".

واختتم: "أعتقد أن كل من يهمه الأمر سيخرج الآن إلى العلن"، موضحًا أن بعض الأندية على وشك تقديم عروضها إلى نادي فيورنتينا.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن نادي فيورنتينا قد حدد قيمة التخلي عن أمرابط في الميركاتو الشتوي القادم بمبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو، بعد تألق اللاعب في المونديال القطري، ورغبة العديد من الأندية في الظفر بخدماته.

وأضافت أن النادي البنفسجي سيستغل بندًا في عقد أمرابط، من أجل التجديد معه من طرف واحد، حتى عام 2025، الأمر الذي يجعل الأندية الأوروبية الراغبة في ضم سفيان مطالبةً بتقديم عروض مالية أكبر من أجل الظفر بخدماته.

وإلى جانب توتنهام، هناك رغبة لدى ليفربول في التعاقد مع أمرابط في يناير القادم، حيث ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للنادي الإنجليزي، يصر على ضم سفيان لتعزيز وسط ميدان الفريق.

ويبدو أن نجاح تجربة المصري محمد صلاح مع نادي "الريدز" حفزت كلوب على التعاقد مع أمرابط، خاصة أن الفريق بحاجة ماسة حاليا إلى لاعب وسط ميدان، حسب ما يجزم به محللون.

المصدر / وكالات