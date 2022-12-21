"حماس" تنعى "حارس ميراث الأجداد" في الخليل

نعت حركة "حماس" الحاج عبد الرؤوف المحتسب من مدينة الخليل، والذي وافته المنية على إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 61 عاما.

وقالت الحركة في بيان: "ببالغ الحزن ومزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، تنعى حركة حماس إلى أهلنا الصامدين في مدينة خليل الرحمن، وإلى شعبنا الفلسطيني، وإلى أمتنا العربية والإسلاميّة، ابن المدينة الحاج عبد الرؤوف المحتسب (أبو محمد)، الذي وافته المنية على إثر سكتةٍ قلبية عن عمرٍ ناهز (61 عاماً) قضاها في طاعة الله، صابراً ومرابطاً متصدّياً لمحاولات الصهاينة تهويد البلدة القديمة في الخليل، والسيطرة على ممتلكاته فيها بالقرب من المسجد الإبراهيمي".

وأضافت: "نستذكر الفقيد الكبير حارس الميراث، الذي رفض إغراءات الصهاينة لبيع بيته ومحله التجاري مقابل عروضٍ وصلت إلى أكثر من 100 مليون دولار، في موقفٍ نبيل وشجاع يعكس أصالة انتمائه إلى دينه وأرضه ووطنه".

وتابعت الحركة: "رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وألهم عائلته وأهله ومحبيه الصبر والسلوان، وعوّضهم الله خير العوض، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

المصدر / فلسطين أون لاين