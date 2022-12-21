سبب فسخ إشبيلية عقد اللاعب إيسكو

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الأربعاء، عن فسخ تعاقده مع صانع الألعاب الإسباني فرانشيسكو إيسكو، وذلك بعد توصل الطرفين لاتفاق بفسخ العقد بالتراضي.

وانضم إيسكو إلى إشبيلية الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وقد سجّل هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة خاضها بقميص النادي الأندلسي في مختلف المسابقات.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "اتفق نادي إشبيلية ولاعب كرة القدم إيسكو على إنهاء العقد الذي كان يجمع الطرفين".

ولعب إيسكو ما مجموعه 19 مباراة رسمية بالقميص "الأحمر والأبيض"، مقسمة إلى 12 مباراة في الدوري الإسباني، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس الملك، حيث سجل هدفا ضد إف سي كوبنهاغن الدنماركي في المسابقة الأوروبية، وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.

وفي الأخير، تمنى إشبيلية التوفيق لإيسكو في مستقبله، حسب ما ذكره النادي في بيان رسمي، مع العلم أن النادي الأندلسي سجل بداية سيئة في الموسم الحالي 2022-23، قبل فترة التوقف الاضطرارية بسبب نهائيات كأس العالم قطر 2022، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الـ18 في ترتيب الدوري الإسباني، فيما أقصي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات.

وبات إيسكو متاحا خلال فترة الانتقالات الشتوية بالمجان أمام الفرق الراغبة في التعاقد مع اللاعب، حيث أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أنه من الممكن جدا أن ينتقل اللاعب إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، بطلب من مدربه السابق في إشبيلية، جولين لوبيتيغي.

المصدر / وكالات