شباب رفح يفتقد نجمه أمام اتحاد خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:

يفتقد شباب رفح في مباراته الهامة أمام اتحاد خانيونس إلى أحد أبرز لاعبيه بسبب الإيقاف، مما يجعل الجهاز الفني للأزرق يبحث عن البديل المناسب في المباراة المقررة يوم السبت القادم.

محمد أبو هاشم الظهير الأيمن للأزرق لن يكون متاحا للمشاركة مع الفريق في مباراته مع اتحاد خانيونس، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الفريق أمام الزوايدة في الجولة الحادية عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب.

ويعد أبو هاشم أحد أبرز العناصر الأساسية لشباب رفح ويعتمد عليه الفريق بشكل كبير، الأمر الذي قد يؤثر على الفريق الطامح لافتتاح مشواره في مرحلة الإياب بفوز يعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب.

ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على محمود أبو عمران لتعويض غياب أبو هاشم في المباراة، حيث شارك أبو عمران في العديد من مباريات مرحلة الذهاب بصفة أساسية قبل أن يتم الدفع به بديلا في بعض المباريات الأخرى.

وكان شباب رفح أنهى مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز محتلا المركز الثالث بنفس رصيد النقاط مع الشجاعية صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ويأمل في أن تشهد مرحلة الإياب عودة قوية للفريق الذي يريد التمسك باللقب للموسم الثالث على التوالي.