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تعميمٌ مهمٌّ من الصحة للمواطنين في جبل الديك ببيت ساحور

21 ديسمبر 2022 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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وفاة طفل وشقيقته إثر التسمم

طالبت وزارة الصحة المواطنين القاطنين على مسافة 60 متراً أو أقل من المنزل الذي تعرّض سكانه للتسمم ليلة أمس في جبل الديك- إسكان الروم في بيت ساحور لإخلاء منازلهم ولمدة 48 ساعة.

وقالت الصحة إن هذا الإجراء هدفه المحافظة على حياة المواطنين ولتتمكن الطواقم الصحية من فتح الشقة التي تحتوي على غاز سام لتهويتها.

وأضافت أنه ونتيجة وجود غاز سام "فوسفين" في إحدى الشقق بعمارة سكنية في بيت ساحور، تعرّض عدد من المواطنين لحالات تسمم أدّت الى وفاة اثنين وإصابة آخرين.

وأشار اللحام إلى أنه يجري العمل من قبل طواقم الصحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على معالجة الحالة الطارئة، مناشدا المواطنين في المنطقة بالتعاون لحماية أنفسهم بإخلاء بيوتهم المحيطة للشقة المذكورة.

وأوضح اللحام أن هذا الغاز محرّمٌ دوليًا وغير مرخص من قبل وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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