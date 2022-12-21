المباحث تضبط 7 هواتف مفقودة بقيمة 7 آلاف شيقل

ضبطت دائرة المباحث الرقمية والاتصالات في المباحث العامة، 7 هواتف خلوية مفقودة بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 آلاف شيقل، وذلك بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية عن الهواتف الخلوية المفقودة.

وفي التفاصيل، ضبطت المباحث الرقمية والاتصالات في محافظتي خان يونس وشمال غزة 5 هواتف خلوية عبر المنظومة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 آلاف شيقل في أقل من 72 ساعة.

كما ضبطت الدائرة بمحافظتي غزة والوسطى، هاتفين خلويين مفقودين في أقل من 24 ساعة من تقديم المواطنين شكاوى عبر المنظومة الإلكترونية، قُدرت قيمتهما بنحو ألفي شيقل.

وبيّنت دائرة المباحث الرقمية والاتصالات، أنها تابعت شكاوى المواطنين، وبالبحث والتحري والمتابعة الميدانية والفنية، ضُبِطت الهواتف الخلوية المفقودة وإلقاء القبض على السارقين، وبالتحقيق الأولي معهم أقرّوا بما نسب إليهم.

وذكرت أنها أحالت جميع القضايا إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأصول.

وفي السياق، أوقفت دائرة مباحث شرطة محافظة الوسطى -قسم المعسكرات، المواطن أحمد (ع) (25 عامًا) من سكان مخيم البريج، بعد إطلاقه النار في الهواء في أثناء شجار عائلي بين عائلتي (ع) و (أ. ز) في المخيم.

وأوضحت مباحث المعسكرات الوسطى في تصريح أمس، أنه بعد البحث والتحري عن مطلق النار تعرّفنا إلى المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار في أثناء الشجار، وبدلالته صودِر السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع كلاشنكوف.

وأشارت المباحث إلى إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين