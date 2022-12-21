مانشستر سيتي يختار نجم أرسنال خليفة لرياض محرز

قال موقع "فوتبال فان كاست" الإنجليزي إن قصة نجم منتخب الجزائر، رياض محرز، مع نادي مانشستر سيتي تقترب من نهايتها تبعًا للخطط التعاقدية المستقبلية للنادي السماوي، والمتضمنة تعويض نجم ليستر سيتي السابق، وأشار الموقع إلى أن نجم منتخب إنجلترا الصاعد، بوكايو ساكا، هو الهدف المقبل للسيتي والبديل المثالي لمحرز.

وكشف موقع "90 دقيقة" في نسخته الإنجليزية، في وقت سابق، أن المدير الرياضي لمانشستر سيتي، الإسباني تشيكي بيغريستين يخطط لضم لاعبي منتخب إنجلترا، بوكايو ساكا وجود بيلينغهام، للنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال الموقع الإنجليزي في تقرير له: "يُقال إن مانشستر سيتي يخطط للانقضاض على نجم أرسنال بوكايو ساكا، ويمكن أن يكون الدولي الإنجليزي البديل المثالي لرياض محرز في فريق بيب غوارديولا.. ساكا بلا شك سيكلّف السيتي مبلغًا كبيرًا، ومن غير المرجح أن يرغب أرسنال في البيع لأقرب منافسيه الحاليين على اللقب، لكن وضعيته (ساكا) التعاقدية قد ترجح كفة السيتي"، في إشارة إلى أن ساكا سيصبح لاعبًا حرًا في صيف 2024.

وتألق ساكا بشكل لافت مع منتخب إنجلترا في مونديال قطر (خرج من الدور ربع النهائي أمام فرنسا)، حيث تم تصنيف اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا كأفضل لاعب في تشكيلة غاريث ساوثغيت بالبطولة من جانب موقع "هوسكورد"، بعد أن أسهم في تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات فقط، كما لعب دورًا أساسيًا في صعود أرسنال إلى قمة جدول "البريميرليغ" هذا الموسم 2022-23، حيث سجّل 4 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة فقط.

ويرى ذات المصدر أن نجم كأس العالم 2022 سيكون وريثًا طبيعيًا لمحرز في كتيبة بيب غوارديولا، خاصةً بعدما أظهر النجم الجزائري هذا الموسم بأنه لم يعد ذلك اللاعب الحاسم، مع انخفاض واضح في معدّلاته التهديفية.

المصدر / وكالات