" العمل الحكومي" بغزة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. وتصدر قرارات مهمّة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدّمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجنتي: الشؤون الإدارية والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدّمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقرّرت اللجنة 10 مشاريع تطويرية كأولويات، بحيث يتم تنفيذها ضمن مبادرة تحسين الحالة المرورية.

وأعفت اللجنة نسبة 50% من رسوم الترخيص المتراكمة عن الأعوام السابقة، على آبار المياه التابعة للمنشآت الصناعية.

واعتمدت نظام النقاط التراكمية للمخالفات المرورية، على أن يبدأ تطبيقه في 1 إبريل 2023م.

كما ‏وافقت على اتفاقية وزارة المالية مع نقابة المحامين، الخاصة بآلية احتساب الضريبة.

وكلّفت اللجنة وزارة المالية بإجراء التسوية المطلوبة مع محطة غاز في حي الشجاعية، لنقلها من محيط منطقة المدارس بشرق غزة.

وأوصت بنقل الورشة الفنية لصيانة المركبات الحكومية للمحافظة الوسطى، تمهيدا لإقامة مدارس مكانها.

واعتمدت الإجراءات المحدّثة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة وفق القانون.

وصادقت على توصيات اللجنة الطبية المشتركة بشأن إجراءات إعادة عرض متقاعدي العجز الطبي السابقين الذين استحق عرضهم على الكومسيون الطبي.

وأقرّت اللجنة جدول تشكيلات وظائف وزارة الداخلية والأمن الوطني للعام 2023م.

ووافقت على صرف علاوة ‏المؤهل العلمي للموظفين العموميين.

كما أكدت على ترتيب أوضاع المولدات الكهربائية لدى الدوائر الحكومية.

‏واعتبرت أيام: الأحد 25 ديسمبر 2022م، والأحد 1 يناير 2023م، والسبت 7 يناير 2023م، أيام عُطل رسمية لكافة الوزارات والدوائر الحكومية، بمناسبة أعياد الطوائف المسيحية.

المصدر / فلسطين أون لاين