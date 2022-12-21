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محدث مقاومون يتصدّون لقوات الاحتلال في نابلس

21 ديسمبر 2022 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
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ذكرت مصادر محلية، عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها شارع الأرصاد بنابلس.

وأضافت المصادر أن المقاومين في نابلس أطلقوا الرصاص وعبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال المتوغلة بالبلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت، الأربعاء، عمارة سكنية في شارع الأرصاد بنابلس، تعود للأسير المحرر مجاهد قاطوني.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المنزل المحاصر، ونشرت قنّاصتها على أسطح المنازل المحيطة بالمنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تحاصر منزل الأسير المحرر مجاهد قاطوني في شارع الأرصاد.

فيما أوضحت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجاهد قاطوني بعد مداهمة منزله بشارع الأرصاد في نابلس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #الضفة الغربية

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