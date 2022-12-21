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"الجهاد": عدم تسليم جثمان الشهيد أبو حميد توظيف سياسي هدفه الابتزاز

21 ديسمبر 2022 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

عدَّ الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، أنّ قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، القاضي بعدم تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، إمعان في الجريمة، هدفه معاقبة الأسير حتى بعد استشهاده، ومحاولة توظيف سياسي لهذه القضية بغرض الضغط والابتزاز.

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وأوضح خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ "هذا القرار يعكس عنصرية الاحتلال وتعدّيه على كل القيم الإنسانية والأخلاقية مستغلًّا عجز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير ويصمت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

يُذكر أنّ عدة فصائل فلسطينية استنكرت قرار الاحتلال وعدّته تماديًا بجريمته في حقّ الأسرى المرضى، مُنبّهين إلى أنّ أبو ناصر لن يكون الأخير.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجهاد الإسلامي #أسرى #إهمال طبي #ناصر أبو حميد

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