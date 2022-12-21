فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موعد شهر رمضان القادم 2023 وإمساكيته وأدعيته

"أهالي المعتقلين السياسيين" بسجون السلطة تكشف "انتهاكات مُروّعة" ارتُكبت بحقّ أبنائهم

انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر "رواد بيت المقدس" في تركيا

وفاة صاحب أغلى منزل في فلسطين

أمن السلطة يستدعي شقيق استشهادي بطوباس ويعتقل شابا بنابلس

وظيفة شاغرة في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين  – فرع غزة

وفاةُ طفل بظروف "غامضة" في بيت ساحور

غزة: إرشادات ونصائح من وزارة الصحة بخصوص الإنفلونزا الموسمية

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة الـ 100 دولار شهر 12

بحر يهاتف أم ناصر أبو حميد معزياً باستشهاد نجلها

انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر "رواد بيت المقدس" في تركيا

21 ديسمبر 2022 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
...
انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر “رواد بيت المقدس” في تركيا

انطلقت  في إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثالثة عشر من مؤتمر "رواد بيت المقدس"، الذي ينظمه الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، تحت عنوان: "شركاء في تحريرها".

ويأتي المؤتمر في إطار الفعاليات الختامية لـ”عام الأسرى والمسرى”، واحتفاءً بالذكرى الأولى لانتصار المقاومة الفلسطينية في معركة “سيف القدس” (أيار/مايو 2021)، وتعزيزًا لصمود المرابطين في القدس وكل فلسطين، وفق القائمين عليه.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية عالمية وناشط وناشطة في المؤسسات والهيئات العاملة للقدس وفلسطين، ممثلين لنحو 50 دولة من أنحاء العالم كافة.

يذكر أن الدورة الثانية عشر من مؤتمر “رواد بيت المقدس” عقدت مطلع كانون الأول/ديسمبر 2021، تحت شعار “رواد القدس يحملون سيفها”.

وناقش المؤتمر -آنذاك- آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها “دور المؤسسات العاملة لفلسطين وروادها، في دعم صمود الشعب الفلسطيني، بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس”.

كما هدف إلى تأطير جهود المشاركين ونَظْم أدوات العمل التي يملكونها، في خلق آليات تخدم واقع القدس، وتسهم في الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، إلى جانب تجديد عهد أبناء الأمة ورموزها مع القضية الفلسطينية واستنهاض هممهم ورفع وعيهم بما تتعرض له من مخاطر وتحديات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #تركيا #القدس #سيف القدس #رواد بيت المقدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة