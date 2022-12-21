انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر “رواد بيت المقدس” في تركيا

انطلقت في إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثالثة عشر من مؤتمر "رواد بيت المقدس"، الذي ينظمه الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، تحت عنوان: "شركاء في تحريرها".

ويأتي المؤتمر في إطار الفعاليات الختامية لـ”عام الأسرى والمسرى”، واحتفاءً بالذكرى الأولى لانتصار المقاومة الفلسطينية في معركة “سيف القدس” (أيار/مايو 2021)، وتعزيزًا لصمود المرابطين في القدس وكل فلسطين، وفق القائمين عليه.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية عالمية وناشط وناشطة في المؤسسات والهيئات العاملة للقدس وفلسطين، ممثلين لنحو 50 دولة من أنحاء العالم كافة.

يذكر أن الدورة الثانية عشر من مؤتمر “رواد بيت المقدس” عقدت مطلع كانون الأول/ديسمبر 2021، تحت شعار “رواد القدس يحملون سيفها”.

وناقش المؤتمر -آنذاك- آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها “دور المؤسسات العاملة لفلسطين وروادها، في دعم صمود الشعب الفلسطيني، بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس”.

كما هدف إلى تأطير جهود المشاركين ونَظْم أدوات العمل التي يملكونها، في خلق آليات تخدم واقع القدس، وتسهم في الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، إلى جانب تجديد عهد أبناء الأمة ورموزها مع القضية الفلسطينية واستنهاض هممهم ورفع وعيهم بما تتعرض له من مخاطر وتحديات.

المصدر / فلسطين أون لاين