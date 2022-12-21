أمن السلطة يستدعي شقيق استشهادي بطوباس ويعتقل شابا بنابلس

استدعى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في الضفة، المعتقل السياسي السابق محمد شهيل المصري، وهو شقيق الاستشهادي عز الدين المصري.

وفي مدينة نابلس اعتقل ذات الجهاز، الشاب صلاح حامد جاغوب بني شمسة، وذلك بعد استدعائه للمقابلة، وهو شقيق الشاب إسلام بني شمسة الذي أفرج عنه قبل أيام من سجن أريحا.

ويختطف وقائي السلطة في جنين مازن شقلوصي منذ أسبوعين، فيما تعتقل مخابرات السلطة الشابين محمود عبد الكريم مرعي ومؤنس جمال مرعي من سلفيت، وذلك بعد استدعائهما للمقابلة.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله اعتقال الأسير المحرر باسل فليان، وذلك لليوم الثامن على التوالي، إلى جانب اعتقال الطالب في جامعة القدس أمين مرعي من سلفيت لليوم الخامس على التوالي.

وشهدت انتهاكات السلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية تصاعداً واضحاً خلال الشهر الماضي، فقد تم رصد 381 انتهاكاً خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

ونفذت أجهزة السلطة منذ بداية العام الجاري أكثر من 1000 حالة اعتقال واستدعاء، ووفق حقوقيين فإن عام 2022 الأكثر قمعاً من السلطة بحق النشطاء.

المصدر / فلسطين أون لاين