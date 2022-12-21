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وظيفة شاغرة في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين  – فرع غزة

21 ديسمبر 2022 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين هي مؤسسة أهلية غير ربحية ومستقلة، تأسست عام 1993 للدفاع عن حقوق العمال وتعزيز مبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية في فلسطين. تستهدف الجمعية العمال الفلسطينيين إناثًا وذكورًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة في القطاعين الخاص والعام، وتسعى الجمعية إلى التأسيس لنظام حماية اجتماعية في فلسطين وإلى تعزيز القوة التمثيلية والتفاوضية للنقابات العمالية وإلى تمكين النساء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

- إعلان عن وظيفة ( مساعد إداري وفني )

- مكان العمل : مركز الديمقراطية وحقوق العاملين  – فرع  غزة.

- المؤهل العلمي :  الشهادة الجامعية الأولى  كحد أدنى في مجال (الإدارة  أو أيّ تخصص ذي صلة) من جامعة معترف بها حسب التعليم العالي .

الوصف والشروط الوظيفية :

-خبرة عملية موثقة لا تقل عن 2 سنوات، في المجال أو المجالات المشابهة .

- إجادة  للغتين الإنجليزية والعربية قراءة وكتابة ومحادثة.

المهارات والخبرات المطلوبة:

- خبرات وقدرات إدارية في إدارة المؤسسات والأفراد.

-إلمام بواقع العمل الأهلي التنموي.

- مهارات في فنون الاتصال والتواصل.

- القدرة على إعداد التقارير  والخطط.

-خبرات عالية متقدمة في استخدام كافة برامج الحاسوب والبرامج ذات العلاقة.

-المساعدة بكافة التحضيرات اللوجستية الخاصة بالوحدات.

-المساهمة في عملية التخطيط والتنسيق والتنظيم وإدارة البرامج التدريبية ووُرش العمل والاجتماعات.

-مرافقة الوحدات بالعمل الميداني والزيارات الميدانية.

- أية مهام أخرى يكلف بها ذات صلة بالعمل.

طريقة التسجيل

-  على الراغبين في التقدم للوظيفة ممن تنطبق عليهم الشروط سابقة الذكر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

 [email protected]

- آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس: 22/12/2022

- علمًا بانه لن يتم النظر في الطلبات غير المطابقة للشروط أو أيّ طلبات ترسل بعد الوقت المحدد.

 

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