وفاةُ طفل بظروف "غامضة" في بيت ساحور

تُوفي اليوم الأربعاء، طفل يبلغ من العمر "عامين"، وأُصيب أربعة من أفراد أسرته، في ظروف "غامضة"، في مدينة بيت ساحور، شرق بيت لحم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة في رام الله، العقيد لؤي ارزيقات، أنّ غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقّت فجرًا إشارة حول وصول طفل متوفى إلى مستشفى بيت جالا، وتم إعلام النيابة العامة، التي قررت إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد أنه تم نقل عدد من أفراد أسرة الطفل للعلاج بمستشفيات الكاريتاس والجمعية العربية والحسين الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين