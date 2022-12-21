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"الديمقراطية": احتجاز جثمان الأسير أبو حميد انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية

21 ديسمبر 2022 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس/ احتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته لوداعه ودفنه كـ"ورقة مساومة"، بأنه انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وشرعة حقوق الإنسان.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إن القرار "يؤكد فاشية الاحتلال وقوانينه العنصرية، واستكمال لجريمة اغتيال الأسير أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي تنتهجها إدارة السجون ودولة الاحتلال بحق الحركة الأسيرة."

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وأضافت: إن "شهداء شعبنا الفلسطيني مقاتلون من أجل كنس الاحتلال وعصابات المستوطنين وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، أما قتلى الاحتلال فهم مجرمو حرب في عُرف القانون الدولي والإنساني ويواصلون جرائمهم العدوانية بحق شعبنا وانتهاك سيادته على أرضه، والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان".

ودعت "الديمقراطية" إلى النضال بكل السبل والوسائل والأشكال المتاحة لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وزنازينه وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والذي كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

وطالبت السلطة في رام الله بـ"تدويل ملف جثامين الشهداء في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، لإجبار الاحتلال على الانصياع للقوانين الدولية بتحرير جثامين الشهداء الطاهرة التي ما زالت محتجزة بشكل تعسفي لدى سلطات الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الديمقراطية #القوانين الدولية #احتجاز جثمان الأسير أبو حميد

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