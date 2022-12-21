بحر يهاتف أم ناصر أبو حميد معزياً باستشهاد نجلها

هاتف أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، اليوم الأربعاء، والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الل بالضفة المحتلةه، معزياً باستشهاد نجلها نتيجة سياسة الاهمال الطبي التي تعمدها الاحتلال بحقه داخل السجون.

وأضاف بحر، خلال اتصاله: إن "استشهاد القائد أبو حميد يكشف وجه الاحتلال القبيح وإرهابه أمام العالم، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي يدفع فيه الاحتلال ثمن جريمته بحق الشهيد ناصر وكافة شهداء الحركة الأسيرة".

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وثمن تضحيات أم ناصر، معبراً عن فخر واعتزاز شعبنا بما تمثله من نموذج للمرأة الفلسطينية الثابتة الصابرة.

من جانبها، عبرت أم ناصر أبو حميد عن شكرها لاتصال بحر ومواساته لها في مصابها، مؤكدة على ثباتها وصمودها في وجه الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين