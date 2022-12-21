الاحتلال يحتجز جثامين 11 شهيداً من الأسرى

أفادت تقارير صحفية، صباح اليوم الأربعاء، باحتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 11 شهيدا أسيرا آخرهم ناصر أبو حميد.

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وأقدم هؤلاء الأسرى المحتجزة جثامينهم هو الشهيد الأسير أنيس دولة من قلقيلية الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم، استشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي استشهد عام 2021، والأسير داوود الزبيدي الذي استشهد العام الجاري، ومحمد ماهر تركمان الذي استشهد خلال هذا العام في مستشفيات الاحتلال.

وباستشهاد ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدا، منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها من السجون.

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تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال اليوم يبلغ نحو 4700 يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 33 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون" و150 طفلا وقاصرا، في سجون ("عوفر"، و"مجيدو"، و"الدامون")، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 835، بينهم 4 أطفال، وأسيرتان.

المصدر / فلسطين أون لاين