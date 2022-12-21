ميسي يحطم رقمًا قياسيًا لرونالدو في إنستغرام

حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رقمًا قياسيًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو في موقع "إنستغرام"، بعد تتويجه مع التانغو ببطولة كأس العالم 2022 قطر، عقب الانتصار على فرنسا في النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لقائد التانغو منشورًا يتضمن مجموعة صور ظهر فيها وهو يرفع كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتظار دام 36 عامًا من مُشجعّي الألبيسيليستي.

ومع نشر الصورة التي توثق اللحظة التي انتظرها ميسي لأكثر من 15 عامًا، انفجر حساب النجم الأرجنتيني بوابل من التفاعلات مع المنشور الذي سجل عدد مرات إعجاب تجاوزت 60 مليون، وذلك بعد يوم واحد فقط من نشرها.

وأصبح منشور ميسي الأكثر حصولًا على الإعجابات في "إنستغرام"، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان لمنشور تظهر فيه صورة بيضة حصلت على 55.9 مليون إعجاب، ومتفوقًا على منشور سابق لرونالدو حصد 32.7 مليون إعجاب، حيث تراجع هذا المنشور إلى المركز الثالث في قائمة أكثر المنشورات نيلًا للإعجاب في التطبيق بشكل عام وإلى المركز الثاني في المنشورات الخاصة بالأحداث الرياضية.

وكتب ميسي مُعلقًا على هذا المنشور: "لقد حلمت به (الفوز باللقب) عدة مرات، أردت ذلك بشدة. لا أستطيع أن أصدق ذلك، شكرًا جزيلًا لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضًا لكل من آمن بنا؛ أثبتنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما يكافحون معًا ويتحدون، يكونون قادرين على تحقيق أحلامهم".

ويحظى حساب ميسي في "إنستغرام" بمتابعة حوالي 402 مليون متابع، منهم 288 من اللاعبين والنجوم والمشاهير، ونشر 969 منشورًا منذ إنشاء الصفحة، لكن عدد متابعيه ما يزال أقل من عدد متابعي حساب رونالدو في الموقع ذاته (519 مليونًا).

وكانت الأرجنتين قد توجت بلقب كأس العالم 2022 بعد الانتصار على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، لينجح التانغو في الفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه والأولى مُنذ 36 عامًا، حيث كانت آخر مرة توّجت فيها الأرجنتين بالمونديال في 1986.

وحصل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في كأس العالم 2022، وخلال البطولة سجل 7 أهداف، وصنع 3 أهداف، ليقود منتخب التانغو للقب الثالث في تاريخه بعد مونديالي 1978 و1986.

المصدر / وكالات