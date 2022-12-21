زيلينسكي في واشنطن اليوم في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واشنطن، في أول رحلة خارجية له منذ الحرب المندلعة.

ووِفق مصادر أمريكية سيعقد الرئيس جو بايدن، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في البيت الأبيض، يضم زيلينسكي.

ووتزامن زيارة زيلينسكي مع نية الإدارة الأمريكية إرسال حزمة مساعدات دفاعية جديدة للبلاد تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، حسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

ورفض البيت الأبيض التعليق على زيارة محتملة أو إعلان من جانب بايدن أو إعلانات مساعدة أمنية جديدة.

وسيخاطب زيلينسكي الكونجرس الأمريكي شخصيًّا بعد لقائه مع بايدن.

وحذرت روسيا الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت.

وقالت موسكو إنّ مثل الأسلحة الثقيلة الأخرى ستصبح "أهدافًا مشروعة ذات أولوية" للقوات الروسية، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.

المصدر / وكالات