"حماس": احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد ناصر أبو حميد سلوك نازي واضح

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، يعتبر مخالفة لأبسط القوانين والاعراف الدولية وانتهاك لكل معايير حقوق الانسان.

وأكد قاسم في تصريح له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير ناصر أبو حميد عبر الاهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه.

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وأضاف: "الاحتلال يتصرف بمنطق ارهابي وسلوك نازي واضح، وانحطاط اخلاقي غير مسبوق".

وشدد قاسم على أن هذا القرار يؤكد عجز كل المنظومة الدولية عن اجبار الاحتلال على ابسط الأمور.

المصدر / فلسطين أون لاين