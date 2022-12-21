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أبو ريالة يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن على قرار اتحاد الكرة

أبو ريالة يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن على قرار اتحاد الكرة

21 ديسمبر 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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أبو ريالة يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن على قرار اتحاد الكرة
غزة/وائل الحلبي:

تقدم اللاعب محمد أشرف أبو ريالة بلائحة طعن على قرار اتحاد كرة القدم لدى المحكمة الرياضية، بعد أن رفض الاتحاد ولجنة الاستئناف التابعة له تحريره من قيود ناديه الرضوان.

ورفع أبو ريالة من خلال موكله المحامي طارق الزر لائحة الطعن والتي جاءت بسبب الخطأ في تطبيق القانون واللوائح ومخالفة اللوائح والأنظمة والعدالة الكروية حسب ما تضمنته اللائحة الموجهة للمحكمة الرياضية.

واختصمت اللائحة كلا من اتحاد الكرة ممثلا بالسيد إبراهيم أبو سليم نائب الرئيس ولجنة الاستئناف بالاتحاد، ونادي الرضوان ممثلا برئيسه عماد عفانة والذي يرفض الاستغناء عن اللاعب.

وكان أبو ريالة توجه بطلب لاتحاد كرة القدم لإنهاء ارتباطه مع نادي الرضوان، وهو ما رفضه الاتحاد بسبب عدم وجود عقد محدد وموثق لديه من الطرفين، ليقرر اللاعب التوجه للجنة الاستئناف التي قبلت الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعاً.

ودخل أبو ريالة في أزمة مع ناديه الرضوان قبل بداية الموسم الحالي بعدما طالب بالرحيل بشكل نهائي عن الفريق، قبل أن تظهر أنباء عن اشتراط النادي الحصول على مبلغ 40 ألف دولار للتخلي عنه بشكل نهائي، قبل أن ينفي الرضوان صحة هذا الأمر.

ولعب أبو ريالة على مدار السنوات الماضية مع فريقي اتحاد بيت حانون وشباب جباليا على سبيل الإعارة من الرضوان، قبل أن يغالي في مطالبه المالية لإعارة اللاعب قبل بداية الموسم الحالي وهذا ما أوضحه في اللائحة بحرمانه من ممارسة حقه في اللعب لأحد أندية الدوري الممتاز بالموسم الحالي وألحق ضرراً بالغاً بمستقبله.

وطالب أبو ريالة المحكمة الرياضية بإلغاء قرار اتحاد كرة القدم وتحريره عن قيود نادي الرضوان والسماح له بالانتقال لأي نادي أخر حسب الأصول المعمول بها.

#قطاع غزة #كرة القدم #رياضة #المحكمة الرياضية #محمد أشرف أبو ريالة

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