فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السرطان يحرر روح الأسير "أبو حميد" ويفتح سيرة "الأسد المقنع"

"الأسرى والمحررين": الاحتلال يواصل عزل الأسير يوسف المبحوح

ردًا على التحريض الإسرائيلي.. مخرجة فيلم "فرحة": محاولات إسكاتنا لن تنجح

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل مرعبة لقدرة صواريخ أفانغارد الروسية

ميسي يحطم رقمًا قياسيًا لرونالدو في إنستغرام

زيلينسكي في واشنطن اليوم في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب

اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في رابع أيام "عيد الحانوكاه"

وشهد شاهد من أهلها

الاحتلال يُقرر عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد

أبو ريالة يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن على قرار اتحاد الكرة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

21 ديسمبر 2022 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب تامر ياسين أبو سالم (22 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأجبرت عياد جمال عياد الهريمي (29 عاما) على تسليم نفسه على حاجز 300 بعد أن اعتقلت عدد من أفراد عائلته أمس.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صايل محمد حمامرة من بلدة جبع، والأسير المحرر مجدي حسن عمارنة من بلدة يعبد، والشابين جمال محمد وخالد احمد مراعبة من بلدة فحمة، والشابين أحمد غانم ومهدي ياسر صبح شقيق الشهيد أسامة صبح من بلدة برقين، وذلك بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها وإلحاق أضرار بمحتوياتها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #مداهمات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة