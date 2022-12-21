الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب تامر ياسين أبو سالم (22 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأجبرت عياد جمال عياد الهريمي (29 عاما) على تسليم نفسه على حاجز 300 بعد أن اعتقلت عدد من أفراد عائلته أمس.

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وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صايل محمد حمامرة من بلدة جبع، والأسير المحرر مجدي حسن عمارنة من بلدة يعبد، والشابين جمال محمد وخالد احمد مراعبة من بلدة فحمة، والشابين أحمد غانم ومهدي ياسر صبح شقيق الشهيد أسامة صبح من بلدة برقين، وذلك بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها وإلحاق أضرار بمحتوياتها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين