فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في رابع أيام "عيد الحانوكاه"

فلسطين وشعبها العظيم في وداع الشهيد الباسل الأسير ناصر أبو حميد

أحداث اليوم والصفحات الأخيرة في كتاب التحرير

اغتيال "أبو حميد" بالسجون.. السلطة "الضمير الغائب" وفتح مكبّلة الإرادة!

قتيلٌ بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

رسالة الاحتلال من استشهاد ناصر تستدعي رسالة مضادة

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر

إهمال طبي بغرض الإعدام

الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

أسعار الدجاج والخضار بأسواق غزة

الثالث خلال أربع وعشرين ساعة بينهم رضيع

قتيلٌ بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

21 ديسمبر 2022 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
...
جرائم قتل متصاعدة شهدها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل المحتل

قتل الشاب أمير سامي الزيادنة (25 عامًا) وأُصيب شابٌّ آخر بجروح وُصفت بالخطيرة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل فجر اليوم الأربعاء.

وفي ساعات الفجر الأولى، أُصيب شابان من رهط بجروح وُصفت حالة أحدهما بالخطيرة جدًّا والثاني بالخطيرة وذلك في جريمة إطلاق نار بالمدينة.

ونُقل مصابان إلى عيادة محلية في رهط، حيث قُدّمت العلاجات الأولية ونُقلا على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث أقرَّ الطاقم الطبي وفاة أحدهما تأثُّرًا بإصابته الخطيرة جدًّا.

وأمس الثلاثاء، قُتل الشاب فراس الهيب من الناصرة، وابنه الرضيع فارس الذي يبلغ من العمر عامين في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت أمام منزله في المدينة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 103 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتُكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الداخل الفلسطيني المحتل #جرائم في الداخل الفلسطيني المحتل #قتيل في الداخل المحتل #جرائم إطلاق النار في الداخل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة