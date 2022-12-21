قتيلٌ بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

قتل الشاب أمير سامي الزيادنة (25 عامًا) وأُصيب شابٌّ آخر بجروح وُصفت بالخطيرة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل فجر اليوم الأربعاء.

وفي ساعات الفجر الأولى، أُصيب شابان من رهط بجروح وُصفت حالة أحدهما بالخطيرة جدًّا والثاني بالخطيرة وذلك في جريمة إطلاق نار بالمدينة.

ونُقل مصابان إلى عيادة محلية في رهط، حيث قُدّمت العلاجات الأولية ونُقلا على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث أقرَّ الطاقم الطبي وفاة أحدهما تأثُّرًا بإصابته الخطيرة جدًّا.

وأمس الثلاثاء، قُتل الشاب فراس الهيب من الناصرة، وابنه الرضيع فارس الذي يبلغ من العمر عامين في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت أمام منزله في المدينة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 103 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتُكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين