الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بحول الله تعالى، بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين