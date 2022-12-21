استقبال تاريخي لأبطال العالم في العاصمة الأرجنتينية

خرج الملايين من الأرجنتينيين المتحمسين إلى شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الثلاثاء، لتحية المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022 بقيادة النجم ليونيل ميسي؛ حيث أدت الحشود الضخمة لإيقاف الحافلة المكشوفة للاعبين.

ولم يتمكن اللاعبون من الوصول إلى المسلة الواقعة وسط العاصمة بوينس آيرس كما هو مخطط؛ بسبب مخاوف أمنية نتيجة حجم الحشود التي قدرتها وسائل إعلام محلية بـ5 ملايين شخص. ونُقِل اللاعبون من الحافلة إلى طائرات هيليكوبتر.

ولم تمر ساعة تقريبا على ولادة الحشد الذي تفرع الى حشد آخر، إلا وامتلأت مواقع التواصل بصور مذهلة ومرفقة بمقاطع فيديو، فقد استمر الحشد الى الليل وعجزت طائرات مسيّرة خصصتها السلطات، وأخرى تابعة لوسائل اعلام محلية وأجنبية، عن القيام بتصوير شامل لما تكتل في بعض العاصمة من تجمعات، ضم كل منها مئات الآلاف.

وتدفق ملايين الأشخاص إلى الشوارع والطرق السريعة والجسور بطريقة عشوائية، لإلقاء نظرة على المنتخب الوطني، أدى إلى إلغاء عرض احتفالي خاص بلاعبيه، خصوصا بعد أن اجتاح آلاف المحتشدين حافلة كانت تقلهم، وأثناءها ألقى اثنان منهم بنفسيهما من جسر إلى الحافلة لينضما فيها إليهم، فنجح الأول بمسعاه، فيما تعثر الثاني، وانقلب من حافتها إلى الشارع، ولولا أسرع إليه من ساهم بنقله إلى مستشفى قريب، لربما لفظ أنفاسه.

وكان المنتخب وصل في الساعات الأولى من صباح أمس إلى مطار Ezeiza الدوي في بوينس أيرس، ووجد آلافا ينتظرونه، حاملين اللافتات والأعلام والألعاب النارية استعدادا للاحتفال باللقب الأول لكأس العالم منذ 36 عاما.

وما أن حل منتصف النهار، حتى تجمع الملايين بوسط العاصمة، مع إغلاق الطرق الرئيسية لاستقبال الموكب. ورفعت الجماهير لافتات عليها صورة ميسي وايقونة البلاد الراحل دييغو مارادونا، وعزفوا على آلات موسيقية، في وقت تسلق بعضهم أعمدة الإنارة ووقف آخرون فوق الحافلات وعلى الأشجار، آملين رؤية نجوم المنتخب، لكن النجوم أصبحوا بعيدا في طائرة الهليكوبتر.



























المصدر / وكالات