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تفاصيل اللقاء بين العاهل الأردني مع السيسي

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تفاصيل اللقاء بين العاهل الأردني مع السيسي

21 ديسمبر 2022 . الساعة 01:21 بتوقيت القدس
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الملك عبد الله والرئيس السيسي

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأكد الملك الأردني والرئيس المصري على ضرورة الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للوصول إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، فضلاً عن أهمية دعم القضية الفلسطينية.

وشدد الرئيسان خلال لقائهما، على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا المنطقة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بالمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

المصدر / وكالات
#السيسي #القضية الفلسطينية #حل الدولتين #عبد الله الثاني #الاردن #مؤتمر بغداد

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