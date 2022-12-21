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مدرب مخضرم يتولى تدريب فريق غزة الرياضي

21 ديسمبر 2022 . الساعة 00:57 بتوقيت القدس
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فريق غزة الرياضي
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مُطلعة النقاب، عن تولى الكابتن نعيم السويركي قيادة تدريب الفريق الأول بنادي غزة الرياضي، في مرحلة الإياب من بطولة الدوري الممتاز.

وتوصل مجلس الإدارة لاتفاق مع السويركي، لتولى المهمة خلفاً للمستقيل محمود المزين، حيث سيقود التدريب الأول اليوم، استعداداً لمباراة الصداقة يوم السبت القادم، في افتتاح مرحلة الإياب من بطولة الدوري الممتاز.

وسيكون السويركي أمام مهمة معقدة، لانتشال العميد من وحل الهبوط، والابتعاد عن منطقة الخطر، في ظل صعوبة المنافسة مع باقي الفرق.

ويُعتبر السويركي من المدربين المخضرمين، وسبق له قيادة عدة فرق على مدار "25" عاماً، أبرزها الصداقة والهلال واتحاد خانيونس، وأخرها اتحاد الشجاعية الذي قاده على عدة فترات وأطول فترة، وحقق معه الثلاثية التاريخية عام 2014، كما قاد فريق هلال القدس بالضفة الغربية والمنتخب الوطني في وقت سابق.

#غزة الرياضي #السويركي

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