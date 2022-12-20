الأشغال تتابع أسعار المواد الإنشائية وتدرس تصنيف عدد من الشركات

تابعت الإدارة العامة للعطاءات المركزية بوزارة الأشغال العامة والإسكان أسعار المواد الإنشائية وأسعار صرف العملات بشكل يومي، والعمل على تسجيلها في سجلات خاصة.

كما شاركت الوزارة، في جلسة لجنة التصنيف الوطنية رقم (2022/03) حيث ناقشت تصنيف شركة جديدة، وتحسين تصنيف 10 شركات، وعملت على إصدار 10 شهادات تصنيف وطنية، وفقًا لقرارات جلسات التصنيف المنعقدة.

وتتكون لجنة التصنيف الوطنية، من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال بالإضافة لعضوية نقابة المهندسين، واتحاد المقاولين وبرئاسة مدير عام العطاءات المركزية بوزارة الأشغال العامة والإسكان حسب القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين