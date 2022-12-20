36 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 36 عملاً مقاوماً في مناطق متفرقة بالضفة، بينها 8 عمليات إطلاق نار وتفجير لثلاث عبوات ناسفة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، إلقاء زجاجتين حارقتين صوب آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى جانب تحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى 16 نقطة بالضفة، فيما أصيب جندي بحجر في رأسه خلال مواجهات بمخيم العروب بالخليل.

كما أصيب مستوطن بالحجارة في بلدة عزون بمدينة قلقيلة، خلال تصدي الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين، إضافة إلى التصدي لاعتداءات منفصلة للمستوطنين في بلدة النبي الياس بالمدينة، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

واشتعلت عمليات المقاومة في مدينة القدس المحتلة، وجرى إلقاء عبوتين ناسفتين قرب حاجز قلنديا، تزامناً مع مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلوان والرام وبيت حنينا وأبو ديس.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة بيت إيل برام الله، بينما اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال قرب سجن عوفر وقرية النبي صالح.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة قباطية بجنين، وجبل جرزيم بنابلس، وقرب حاجزي حوارة وبيت فوريك.

وشهدت المنطقة القريبة من مستوطنة "براخا" عملية إطلاق نار نفذتها مجموعات "عرين الأسود"، إلى جانب استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة.

وفي بيت لحم، وقعت عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلا لفي واد معالي، إضافة إلى اندلاع مواجهات في ساحة المهد، وتصدي للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة في بلدة الخضر، وإلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم لمركباتهم في بلدة تقوع.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بالخليل، وهي باب الزاوية ومخيم العروب وحاجز أبو الريش وبيت أمر.

وفي العمليات النوعية، أعلن الاحتلال عن عملية دهس وقعت بداية الشهر الحالي في 8/12 بتل أبيب، وأدت إلى إصابة مستوطن بجراح متوسطة.

وخاض مقاومون فلسطينيون اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال خلال اقتحام واد معالي في بيت لحم، إلى جانب تجدد عمليات إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال في جبل جرزيم وقرب مستوطنة براخا بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات