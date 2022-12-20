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بالصور الأولمبي يخسر من نظيره الأردني وديًّا

20 ديسمبر 2022 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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المنتخب الأولمبي من نظيره الأردني في المباراة التجريبية
غزة/وائل الحلبي:

خسر المنتخب الأولمبي من نظيره الأردني في المباراة التجريبية التي جمعتهما، في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان في إطار المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وشهد اللقاء تقدُّم المنتخب الأردني بهدف المباراة الوحيد عبر لاعبه عارف الحاج في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، إلا أنّ الفدائي الأولمبي لم يتمكن من تعديل النتيجة في الوقت المتبقّي رغم المحاولات المتواصلة للمنتخب من خلال ثنائي الهجوم خالد النبريص وزيد القنبر.

وكان المنتخب الأولمبي افتتح معسكره التدريبي في مدينة الحسين قبل يومين، وخاض تدريباته تحضيرا للقاء التجريبي الأول، حيث ستتواصل التدريبات غدا بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب.

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ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الجمعة القادم في ختام المعسكر التدريبي، والذي يسعى من خلاله التحضير للتصفيات الآسيوية المقررة في شهر سبتمبر القادم.

ويعد هذا المعسكر التدريبي الرابع الذي يخوضه المنتخب الأولمبي في الفترة الماضية، حيث خاض ثلاثة معسكرات في الجزائر وتونس والكويت ولعب أمام منتخباته الأولمبية 6 مباريات  وسط مشاركة كبيرة للاعبين الفلسطينيين في الشتات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تونس #الجزائر #الأولمبي #مدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان #المعسكر التدريبي

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