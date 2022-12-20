17 لاعبا في قائمة منتخب الشواطئ للمعسكر التدريبي

غزة/وائل الحلبي:

يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئ يوم الثلاثاء القادم معسكره التدريبي، في اطار تحضيراته للمشاركة في عدة مسابقات على الصعيدين العربي والآسيوي خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشاطئية بقيادة الكابتن سامي سالم لبدء التحضير مبكرا للاستحقاقات المنتظرة، والوقوف على مستويات جميع اللاعبين قبل اختيار القائمة النهائية التي ستواصل التدريبات مع المنتخب قبل السفر.

ووجه سالم الدعوة لـ17 لاعبا للمشاركة في التدريبات المقرر انطلاقها على ملعب نادي نماء الترابي، الذي احتضن التجمعات الأخيرة للمنتخب حيث ستقام التدريبات بواقع 3 حصص أسبوعيا في الفترة الصباحية.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب الكرة الشاطئية مشاركاته في بطولات عام 2023، بالمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في شهر فبراير وسيتم تحديد مكان استضافتها الأسبوع القادم، حيث ينتظره بعدها المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في شهر مارس القادم في تايلاند، وحال التأهل فإنه سيشارك في بطولة العالم 2023 المقررة في الإمارات بالربع الأخير من العام، والذي يسبقها مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا بشهر أغسطس من نفس العام.

وتضم قائمة اللاعبين للمعسكر التدريبي كلا من : فادي جابر، أحمد عفانة، علي الحواجري، مصعب أبو ظاهر، ميسرة البواب، مؤمن البواب، إسلام أبو عبيدة، ثائر أبو عبيدة، إبراهيم أبو عمير، محمد حسان، فادي العراوي، محمد السدودي، محمد ابو موسى، محمد نعيم عبيد، علاء عطية، محمد شبير، محمد القاضي.

المصدر / فلسطين أون لاين