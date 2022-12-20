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تنويهٌ مهمٌّ للمسافرين عبر حاجز بيت حانون "إيرز" وعمال غزة

20 ديسمبر 2022 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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أصدر "المجد الأمني" تنويهًا مهمًّا للمسافرين عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، وعمال غزة العاملين في الداخل المحتل.

وقال الموقع الأمني وفق متابعة "فلسطين أون لاين": ما زالت المخابرات الصهيونية تستغل الحاجات الإنسانية لمسافري حاجز بيت حانون وعمال الداخل المحتل في جمع المعلومات ومحاولات الإسقاط والتجنيد.

ونوه "المجد الأمني" إلى عدد من التعليمات، جاءت كالتالي:

  •  التأكد من خلو الهواتف المحمولة والحسابات الشخصية من أي معلومات قد تضر بصاحبها.
  •  عدم تزويد ضابط المقابلة بأي معلومة عن المقاومة وأفرادها ومقدراتها أو أي معلومة يمكن استغلالها في ابتزاز الشخص المُسافر.
  •  المسارعة بإبلاغ الأجهزة الأمنية الفلسطينية على حاجز بيت حانون بطبيعة المقابلة وما جرى من حديث داخلها حتى يتم تلقي النصائح والتوجيهات.
  •  عدم قبول أي عرض للاحتلال مقابل الموافقة على الارتباط مهما كان الثمن، فكل شيء يهون أمام وصمة العار والنهاية المحتومة لكل خائن.
  •  الاعتقاد بأنه يمكن التحايل على الضابط وتقديم بعض المعلومات البسيطة في سبيل الحصول على تصريح أو ما شابه هو خطأ قد يؤدي إلى الهلاك.
  •  مهما كان الخطأ كبير فإنه يمكن علاجه، فلا يجب التردد بإبلاغ الأجهزة أو الجهات الموثوقة لتجنب الوصول إلى مرحلة اللاعودة.
المصدر / فلسطين أون لاين
#المجد الأمني #حاجز بيت حانون #الاحتلال الإسرائيلي #ايرز

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