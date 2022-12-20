تنويهٌ مهمٌّ للمسافرين عبر حاجز بيت حانون "إيرز" وعمال غزة

أصدر "المجد الأمني" تنويهًا مهمًّا للمسافرين عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، وعمال غزة العاملين في الداخل المحتل.

وقال الموقع الأمني وفق متابعة "فلسطين أون لاين": ما زالت المخابرات الصهيونية تستغل الحاجات الإنسانية لمسافري حاجز بيت حانون وعمال الداخل المحتل في جمع المعلومات ومحاولات الإسقاط والتجنيد.

ونوه "المجد الأمني" إلى عدد من التعليمات، جاءت كالتالي:

التأكد من خلو الهواتف المحمولة والحسابات الشخصية من أي معلومات قد تضر بصاحبها.

عدم تزويد ضابط المقابلة بأي معلومة عن المقاومة وأفرادها ومقدراتها أو أي معلومة يمكن استغلالها في ابتزاز الشخص المُسافر.

المسارعة بإبلاغ الأجهزة الأمنية الفلسطينية على حاجز بيت حانون بطبيعة المقابلة وما جرى من حديث داخلها حتى يتم تلقي النصائح والتوجيهات.

عدم قبول أي عرض للاحتلال مقابل الموافقة على الارتباط مهما كان الثمن، فكل شيء يهون أمام وصمة العار والنهاية المحتومة لكل خائن.

الاعتقاد بأنه يمكن التحايل على الضابط وتقديم بعض المعلومات البسيطة في سبيل الحصول على تصريح أو ما شابه هو خطأ قد يؤدي إلى الهلاك.

مهما كان الخطأ كبير فإنه يمكن علاجه، فلا يجب التردد بإبلاغ الأجهزة أو الجهات الموثوقة لتجنب الوصول إلى مرحلة اللاعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين