إصابةُ فتًى خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

أُصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ المواجهات اندلعت في منطقة مفترق الجبل، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المُغلّف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة فتًى يبلغ من العمر 17 عامًا بالرصاص المعدني في رأسه، نُقل إثرها إلى المستشفى، ووُصفت حالته بالمستقرة.

وقالت المصادر: جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني من مسافة قريبة تجاه الفتى، وحاولوا اعتقاله، واعتدوا على والديه اللذين منعا الجنود من اعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين