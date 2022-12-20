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رئيسُ حماس يُعزّي بوفاة نائب تونسية وشقيقتها

20 ديسمبر 2022 . الساعة 18:10 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم والد النائب في البرلمان التونسي جميلة الكسيكسي، وقدم له التعازي بوفاتها وشقيقتها في حادث سير أليم.

واستحضر رئيس الحركة المواقف القوية للنائب من فلسطين، وتأكيدها الدائم على واجب الدولة التونسية تجاه القضية الفلسطينية وتحديدًا "ملف تجريم التطبيع" فضلًا عن عضويتها في ائتلاف البرلمانيين لنصرة القدس وفلسطين ومشاركتها في معظم الملتقيات ذات الصلة بالحقّ الفلسطيني.

ودعا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وتوفيت القيادية في حزب العمل والإنجاز جميلة الكسيكسي رفقة شقيقتها في حادث مرور، أمس الإثنين 19 ديسمبر 2022، بطريق العين من ولاية صفاقس، وفق ما أكده لموزاييك رئيس الحزب عبد اللطيف المكي.

وكانت الكسيكسي قيادية في حركة النهضة وعضوًا بمجلس نواب الشعب المنحل وعضوًا في البرلمان الإفريقي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تونس #إسماعيل هنية #البرلمان التونسي #جميلة الكسيكسي

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