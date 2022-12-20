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وقفاتٌ غاضبةٌ في غزة احتجاجًا على اغتيال "أبو حميد"

20 ديسمبر 2022 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة أمام الصليب الأحمر بغزة (تصوير: رمضان الآغا)

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى وقفات غاضبة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، احتجاجًا ورفضًا لجريمة اغتيال الأسير القائد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس في كلمة له عن فصائل العمل الوطني والإسلامي، خلال وقفة بغزة: لن يهدأ لنا بال حتى تحرير أسرانا من سجون الاحتلال، وندين الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال بحقّ أسرانا.

وأضاف رضوان: "آن الأوان لوقف جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى، ونرفض الكيل بمكيالين من المجتمع الدولي".

وتابع: "سائرون على درب الأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد، ونُوجّه كلَّ التحية للأسرى ورحم الله القائد ناصر أبو حميد".

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
#ناصر أبو حميد #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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