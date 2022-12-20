هل يتراجع بنزيما عن قرار الاعتزال دوليًّا؟

أكدت تقارير صحفية فرنسية أنّ كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، وضع شرطًا للتراجع عن القرار الذي اتخذه باعتزال اللعب لمنتخب فرنسا عقب أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشامب خلال معسكر بلاده قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022، والتي فازت بها الأرجنتين على حساب الديوك في النهائي بركلات الترجيح.

وكشفت مجلة "onzemondial" أنّ بنزيما سيُعيد تفكيره في قرار اعتزاله إذا رحل ديشامب عن تدريب فرنسا، وجاء بدلًا منه زين الدين زيدان الذي سبق له تدريب بنزيما في فترتين سابقتين مع ريال مدريد.

وخرج بنزيما من حسابات ديشامب بعدما تعرض لإصابة خلال معسكر بلاده قبل انطلاق المونديال في حين لم يقم الجهاز الفني باستبعاد اللاعب من القائمة واستقدام بديل له، ولكن انتشرت الكثير من التقارير عن وجود خلافات كبيرة جرت بين اللاعب والمدير الفني.

وكسر الصحفي رامون مولينا حاجز الصمت حول الخلافات بين بنزيما وغرفة ملابس منتخب فرنسا حيث أكد أنّ القائد هوغو لوريس والمهاجم أنطوان غريزمان كانا يرغبان في عدم عودة بنزيما مرة أخرى إلى صفوف الديوك بعد تعافيه من الإصابة.

وكان بنزيما يحظى في معسكر الديوك بدعم ثنائي ريال مدريد، أوريلين تشاوميني وإدواردو كامافينغا، بالإضافة إلى ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بينما كان غالبية اللاعبين في منتخب فرنسا لا يُحبّذون استمراره.

المصدر / وكالات