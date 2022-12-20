تفاصيل إصابة مجندة إسرائيلية في النقب المحتل

أُصيبت شرطية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بجراح متوسطة دهسًا في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه "خلال نشاط للشرطة وإدارة المرور في مركز المدينة، لاحظت الشرطة سيارة أثارت شكوكهم في مستوطنة كارميت، فبدأت بتتبُّعها، لكنّ السائق قاد سيارته بسرعة ودهس شرطية أُصيبت بجروح متوسطة، وهرب". وِفق ترجمة "صفا"

وأضافت "بدأت العديد من قوات الشرطة بمساعدة التشكيل الجوي للشرطة عمليات البحث".

وقال مسعفون بنجمة داود الحمراء: "كانت المصابة مستلقية على الطريق وهي في كامل وعيها وتعاني من كدمات في ظهرها وأطرافها".

وأضاف المسعفون "لقد قدّمنا ​​لها العلاج الطبي الأولي وأجليناها لتلقّي مزيد من العلاج في المستشفى عندما كانت حالتها مستقرة".

المصدر / فلسطين أون لاين