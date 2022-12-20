عائلة أبو حميد تعلن الاعتصام المفتوح للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الأسرى

أعلنت عائلة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد والفعاليات الوطنية، اليوم الثلاثاء، الشروع في اعتصام مفتوح للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد وسائر شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، وذلك في خيمة أُقيمت عند مدخل مخيم الأمعري بالبيرة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أنّه تقرّر أن يقام اعتصام دائم أمام مدخل مخيم الأمعري، للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الأسرى داخل ثلاجات الاحتلال، والبالغ عددهم 11 شهيدًا، آخرهم ناصر أبو حميد.

وقرّرت العائلة، ظهر اليوم، عدم فتح بيت عزاء للشهيد أبو حميد، لحين الإفراج عن جثمانه.

وقال ناجي أبو حميد، شقيق ناصر: إنّ العائلة كما حاربت في قضية ناصر بعد تشخيص إصابته بالسرطان في آب/ أغسطس العام الماضي، ستواصل العمل على تسليط الضوء على معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتحديدًا المرضى منهم.

وشدّد على أنّ العائلة لن تأخذ العزاء في ناصر، إلّا إذا تحرّر جثمانه ليدفن بشكل يليق بمقامه، مُؤكدًا على أنّ هذا المطلب، لا يقتصر على جثمان شقيقه ناصر، بل سائر الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال، في سياسة قمعية تضاف لمسلسل متعدد الأوجه من الجرائم الصهيونية بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني.

وصباح اليوم، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد 50 عامًا من مخيم الأمعري قضاء رام الله، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين