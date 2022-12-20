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قائمة الأسرى الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي

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قائمة الأسرى الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي

20 ديسمبر 2022 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن: الاحتلال يماطل حتى الآن في التعاطي بإيجابية مع الطلبات المقدمة من كل الأطراف لتسليم جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد إلى ذويه.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي لازال يحتجز جثامين 11 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة.

وفيما يلي قائمة الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم، وهم:

  1. الأسير الشهيد أنيس دولة من قلقيلية استشهد عام 1980.
  2. الأسير الشهيد عزيز عويسات من القدس استشهد عام 2018.
  3. الأسير الشهيد فارس بارود من غزة استشهد عام 2019.
  4. الأسير الشهيد نصار طقاطقة من بيت لحم استشهد عام 2019.
  5. الأسير الشهيد بسام السايح من نابلس استشهد عام 2019.
  6. الأسير الشهيد سعدي الغرابلي من غزة استشهد عام 2020.
  7. الأسير الشهيد كمال أبو وعر من جنين استشهد عام 2020.
  8. الأسير الشهيد سامي العمور من غزة استشهد عام 2021.
  9. الأسير الشهيد داوود الزبيدي من جنين استشهد عام 2022.
  10. الأسير الشهيد محمد غوادرة من جنين استشهد عام 2022.
  11. الأسير الشهيد ناصر أبو حميد من رام الله استشهد عام 2022
المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #الأسرى الشهداء #الاحتلال الإسرائيلي

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