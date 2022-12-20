المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان يلتقي وزير الإعلام اللبناني

زار وفد من المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس في لبنان معالي وزير الإعلام الأستاذ زياد المكاري في مكتبه في العاصمة اللبنانية بيروت.

وضمَّ وفد حماس، المسؤول الإعلامي في لبنان وليد كيلاني، أحمد الحاج نائب المسؤول الإعلامي، مسؤول العلاقات الإعلامية محمود طه.

وأطلع وفد المكتب الإعلامي معالي الوزير على آخر مستجدات القضية الفلسطينية واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمؤسسات والمنابر الإعلامية والإعلاميين، وأكد وفد حماس أنّ إجراءات الاحتلال التهويدية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك لن تُغيّر من الحقيقة التاريخية لملكية الأمة العربية والإسلامية لهذه الأرض المباركة.

وأثنى وفد حماس على مواقف سعادته الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي بكافة الطرق والوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه ومقدساته واسترجاع الحقوق المسلوبة.

وتطرق وفد المكتب الإعلامي إلى واقع الإعلام الفلسطيني واللبناني والعربي والدور الذي لعبته وسائل الإعلام في إظهار الحق الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال، مؤكدين على ضرورة استكمال الرسالة الإعلامية دعمًا للحقّ العربي الفلسطيني.

وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار الوفد إلى الواقع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية اللبنانية، داعين إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم لا سيما الإعلاميين الفلسطينيين.

وسلَّم الوفدُ الوزيرَ دعوة لحضور المهرجان المركزي الذي ستنظمه الحركة في مدينة صيدا يوم الأحد في الذكرى الـ 35 لانطلاقتها.

بدوره، أشاد معالي الوزير بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، مؤكدًا وقوف لبنان والشعب اللبناني إلى جانب القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين