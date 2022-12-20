رونالدو يصل دبي قبل الانتقال إلى النصر السعودي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موجود حاليا في دبي ويتأهب للسفر إلى الرياض لإبرام اتفاق مع نادي النصر السعودي.

وأكد المصدر ذاته أن صاروخ ماديرا، سيتوجه إلى السعودية في الأيام القليلة المقبلة، لحسم صفقة انتقاله إلى متصدر الدوري السعودي، مشددة أن مسؤولي النصر ينتظرون رونالدو نهاية العام الجاري من أجل التوقيع على العقد الذي تمت مناقشة تفاصيله خلال المفاوضات.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "رونالدو سيصبح لاعبا في النصر السعودي، لمدة موسمين ونصف حتى حزيران/ يونيو 2025، والمفاوضات بدأت بعد انفصاله عن نادي مانشستر يونايتد".

وأردفت: "العرض المقدم من النصر السعودي لكريستيانو رونالدو هو 200 مليون يورو لكل موسم موزعة بين الراتب واتفاقيات الإعلان، موضحة أن "وصول رونالدو عملية من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية على أمل تنظيم كأس العالم 2030".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "يأتي التعاقد مع النجم البرتغالي ضمن مشروع سعودي طموح ينطوي الانغماس الكامل في عالم الرياضة بمسابقات جذابة، كما يفعلون في كرة القدم مع كأس السوبر الإسباني والفورمولا 1 والغولف وسباقات الخيل مع تتويج ذلك كله باستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان".

المصدر / وكالات