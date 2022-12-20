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ترقية ابنة المدير العام للدفاع المدني سابقاً برام الله "مدير سي" بعد 4 أعوام من تخرّجها

20 ديسمبر 2022 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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نور نصار ووالدها المدير العام للدفاع المدني السابق برام الله

تداولت وسائل إعلام محلية، خبر ترقية ابنة المدير العام للدفاع المدني سابقاً برام الله، نور يوسف نصار إلى درجة مدير سي بعد 4 أعوام من تخرّجها من الجامعة فقط.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن نور نصار تم فرزها على كادر الدفاع المدني في أثناء دراستها في جامعة البوليتكنك عام 2016، وأصبحت تتقاضى راتب في أثناء دراستها حتى تخرّجت عام 2018 وتم تعيينها رسمياً في الدفاع المدني.

وفي عام 2020، عيّنها وزير الاتصالات في رام الله،  إسحاق سدر، في وزارته  بدرجة مدير C أي أنها خلال عامين بعد التخرّج صارت تتقاضى راتب حوالي 6000 شيقل والذي يعادل راتب اثنين من المعلمين الذين مضى على خدمتهم عدة سنوات.

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن نقلها إلى وزارة الاتصالات بحاجة لموافقة رئيس السلطة  لأنه استثنائي ومخالف للقانون، والوثيقة الحصرية بالأسفل قدّمت لرئيس الوزراء لتعرض على الرئيس وقدّمها وزير الاتصالات .

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المصدر / فلسطين أون لاين
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