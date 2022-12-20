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وظيفة شاغرة في المجموعة الفلسطينية للمحاماة والاستشارات القانونية

20 ديسمبر 2022 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن المجموعة الفلسطينية للمحاماة والاستشارات القانونية تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تحصيل بنظام النسبة للعمل داخل المكتب في مجال تحصيل الديون على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

المؤهلات العلمية: حصول على شهادة دبلوم بحد ادنى.

المهارات المطلوبة:

 -  خبرة في مجال الاتصال والتواصل مع الجمهور .

 - ايجاد استخدام البرامج الأساسية   word /Excel .

 - تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- يرجى لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة لشغل الوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد التالي

[email protected]

- علماً أن أخر موعد لاستقبال الطلبات 27/12/2022

- لأي استفسار يرجى التواصل على :0567600610

- العنوان : مدينة غزة - عمارة الصوراني - مقابل مستشفى الشفاء

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