وظيفة شاغرة في المجموعة الفلسطينية للمحاماة والاستشارات القانونية

إعلان توظيف صادر عن المجموعة الفلسطينية للمحاماة والاستشارات القانونية تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تحصيل بنظام النسبة للعمل داخل المكتب في مجال تحصيل الديون على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

المؤهلات العلمية: حصول على شهادة دبلوم بحد ادنى.

المهارات المطلوبة:

- خبرة في مجال الاتصال والتواصل مع الجمهور .

- ايجاد استخدام البرامج الأساسية word /Excel .

- تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- يرجى لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة لشغل الوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد التالي

[email protected]

- علماً أن أخر موعد لاستقبال الطلبات 27/12/2022

- لأي استفسار يرجى التواصل على :0567600610

- العنوان : مدينة غزة - عمارة الصوراني - مقابل مستشفى الشفاء