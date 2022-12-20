فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عرين الأسود تعلن إطلاق عناصرها النار تجاه حواجز للاحتلال

نعي واسع للشهيد الأسير القيادي بشهداء الأقصى "أبو حميد"

إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

طلبة من "بيرزيت" يبتكرون جهازًا لقياس جودة الهواء

"حماس" تنعى الشهيد "أبو حميد" وتؤكد الوفاء بعهدها لتحرير الأسرى

كوريا الشمالية تهدّد اليابان بـ"تدابير عسكرية حاسمة"

توترٌ في سجون الاحتلال إثر نبأ استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة الـ100 دولار شهر 12وموعد الصرف

هنية: استشهادُ ناصر أبو حميد جريمة جديدة ضد شعبنا والإنسانية

غزة: القوى تعلن الحداد العام لثلاثة أيام على روح الشهيد الأسير ناصر أبو حميد

إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

20 ديسمبر 2022 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، عقب اعتداء مستوطنين عليهما في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا المواطنين في منطقة جبل نعلان بالقرية أثناء استصلاحهم الأراضي، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى الى إصابة شابين برضوض وكدمات.

اقرأ أيضاً: مسؤول أممي يدين اعتداءات المستوطنين على المواطنين بالخليل

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتهاكات #اعتداءات المستوطنين #الاستيطان بالضفة #إصابة مستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة