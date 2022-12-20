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كوريا الشمالية تهدّد اليابان بـ"تدابير عسكرية حاسمة"

20 ديسمبر 2022 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ندّدت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بالاستراتيجية الأمنية اليابانية الجديدة، مهدّدة باتخاذ "تدابير عسكرية حاسمة".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن اليابان ومع اعتمادها سياسة شن "ضربات مضادة" ضد الدول الأخرى، باتت تشكل تهديدًا كبيرًا للمنطقة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب.

وأضاف البيان:" إن الاستراتيجية الأمنية الجديدة لليابان، غيّرت جذريًا الظروف الأمنية في شرقي آسيا، واصفة هذه الخطوة بـ"الخاطئة والخطيرة للغاية".

وأكد أن كوريا الشمالية سترد على هذه الخطوة باتخاذ "تدابير حاسمة".

ولم تعلّق السلطات اليابانية فورًا على ما أورده بيان بيونغ يانغ.

وكانت اليابان كشفت قبل أيام عن سياسة أمنية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن شن "ضربات مضادة" ضد دول تعتبرها معادية.

المصدر / الأناضول
#كوريا الشمالية #تدابير عسكرية #استراتيجيية يابانية

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