"حماس" تنعى الشهيد "أبو حميد" وتؤكد الوفاء بعهدها لتحرير الأسرى

نعت حركة "حماس" الأسير الشهيد البطل ناصر أبو حميد، من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، الذي ارتقى شهيداً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة سياسة الإهمال الطبّي المتعمّد والمنع من تلقي العلاج والرعاية الصحيّة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأسير الشهيد أبو حميد "سيبقى شاهداً على إجرام هذا المحتل الغاصب وإرهابه المتواصل ضدّ الأسرى في سجونه".

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ووجّهت التحيّة لكل الأسراى والأسيرات في سجون الاحتلال، وأشادت بتضحياتهم وصمودهم، مؤكدةً أنَّ "جرائم العدو الصهيوني ضدّهم لن تثنيهم ولن تكسر إرادة الصمود والتحدّي لديهم، وأنَّ دماء الشهداء ستكون وقوداً لمزيد من التصدّي والمقاومة، وأنَّ عهد الوفاء لتحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال سيبقى على رأس أولوياتنا".

كما تقدّمت بخالص التعازي والمواساة للأسرى في سجون الاحتلال، ولأمّه الصَّابرة أم ناصر، أم الأسرى والشهداء، ولعموم أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن، بارتقاء الأسير البطل أبو حميد شهيداً، سائلةً الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أمّه وأهله وإخوانه جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين