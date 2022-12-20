توترٌ في سجون الاحتلال إثر نبأ استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سجون الاحتلال الإسرائيلي تشهد حالة من التوتر في أعقاب سماعهم نبأ استشهاد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا)، من جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى في جميع سجون الاحتلال أعلنوا الحداد ثلاثة أيام مع إرجاع وجبات الطعام، مشيرة إلى أن التوتر بدأ داخل السجون والمعتقلات، من خلال التكبيرات والطرق على الأبواب.

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وأشارت إلى أن وحدات قمع مدجّجة يرافقها جيش الاحتلال تتوافد إلى العديد من السجون تحسبًا لانفجار حقيقي ردًا على استشهاد أبو حميد.

واستشهد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (51 عامًا)، فجر اليوم الثلاثاء، في مستشفى "أساف هروفيه" في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948، بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمّد "القتل البطيء" داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين