تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديدة الـ100 دولار شهر 12

محمد زقوت

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس لنحو 100 ألف أسرة.

وترقب العديد من المواطنين خلال الأسبوع الحالي، تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديدة الـ100 دولار شهر12/2022م وموعد صرفها والممنوحة من اللجنة القطرية بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية.

ويتمكن المواطنون من خلال تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديدة، معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية والتي تُقدَّر قيمتها بالشيكل 310 شواقل عند الاستلام، وقد أتاحت اللجنة القطرية العديد من المراكز والمحال التجارية حتى يتمكن المستفيد من الحصول على المنحة الجديدة 100$ في العديد من مناطق قطاع غزة.

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وتُقدّم اللجنة القطرية مع صندوق قطر للتنمية هذه المنحة لأكثر من 100 ألف معيل في قطاع غزة، لمساعدة المواطنين في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 سنة.

ويستفيد من المنحة القطرية التي تُشرف على صرفها اللجنة القطرية في قطاع غزة منذ عدة أعوام، أسرٌ مُتعفّفة ومستورة.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر12/2022

تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 12/2022 للمستفيدين بغزة، من بعد تاريخ 20 إلى تاريخ 25 من كل شهر.

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رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 12/2022

من المنتظر الإعلان عن رابط صرف المنحة لقطرية 100$ شهر 12/2022، خلال أيام هذا الأسبوع الحالي من خلال رابط الفحص المرفق.. اضغـط هـنا

بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر 12، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة المنشور من قبل وزارة الاتصالات.

خطوات فحص المنحة القطرية على النحو التاالي:

النقر فوق (اضغط هنا).

إدخال رقم الهوية.

إدخال تاريخ الميلاد.

في حال استثنائك من الاستفادة من المنحة القطرية تظهر لك هذه الرسالة " ليس لديك اسم ضمن الكشوفات الحالية"

وأما في حال الاستفادة من المنحة يتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك توضح آلية الصرف المسجّل في قائمة البرنامج الموحّد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.

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وكانت الجهات المختصة أوضحت شروط الاستفادة من المنحة القطرية واللازم توفرها في المواطنين ليستحقوا الحصول عليها، وهي كالتالي:

أولاً: يجب أن يكون مستحق المنحة حصل عليها أقل من 31 مرة. ثانياً: يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها 31 مرة فما فوق، بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 فقط. ثالثاً: لن يتم إضافة أي أسماء جديدة إلى قائمة الدفعة الحالية. رابعاً: يتم إيقاف المنحة القطرية عن المستفيدين المسافرين إلى الخارج

المصدر / فلسطين أون لاين