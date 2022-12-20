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هنية: استشهادُ ناصر أبو حميد جريمة جديدة ضد شعبنا والإنسانية

20 ديسمبر 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

شدّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على أن استشهاد الأسير البطل ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال بعد فترة طويلة من المعاناة من مرض السرطان، هو جريمة جديدة ضد شعبنا والإنسانية جمعاء، ولن تمر دون عقاب.

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وأكد هنية في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن المقاومة لن تتوانى من السير في كل الدروب من أجل تحرير كل الأسرى الأبطال، وتحرير كل شبر من فلسطين.

وختم هنية تصريحه بالقول: "الخلود لشهيدنا البطل ناصر أبو حميد، والخزي والعار للمحتل وأعوانه".

المصدر / فلسطين أون لاين
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